Faktoring – o czym mowa w praktyce?

Faktoring to usługa finansowa z której korzysta z roku na rok coraz więcej przedsiębiorstw. Jest ona odpowiedzią na często powstające zatory płatnicze. Właściciel firmy praktycznie natychmiastowo otrzymuje środki pieniężne bez konieczności oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta. Jak działa ten system w praktyce? Wyjaśniamy.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa w ramach której podmiot zwany faktorem wykupuje wybrane faktury na rzecz swoich kontrahentów. W ten sposób do przedsiębiorcy trafia gotówka, która jest niezbędna do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Następnie kontrahent jest zobowiązany do przekazania środków na konto faktora. Może to jednak zrobić w ustalonym czasie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Nie dochodzi w tym przypadku do zatorów w przepływie pieniędzy. W umowie faktoringu uczestniczy przedsiębiorca, który wystawia faktury, kontrahent do którego one trafiają oraz instytucja finansowa lub inny podmiot, która oferuje tą usługę.

Dlaczego firma potrzebuje faktoringu?

Wiele firm boryka się z problemem w którym sprzedając produkty lub usługi muszą liczyć się z tym, że kontrahent będzie spóźniał się z zapłatą. Aby liczyć na atrakcyjną ofertę i stałe finansowanie działalności przedsiębiorstwa wiele firm musi korzystać z faktur z opóźnioną płatnością. Problem zaczyna się natomiast w momencie w którym nawet po bardzo długim terminie na konto firmowe nie wpływają potrzebne środki. W takiej sytuacji konieczne jest sięgnięcie po metody windykacyjne, które są bardzo kosztowne i nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest faktoring w którym przedsiębiorca praktycznie od ręki otrzymuje pieniądze z wystawionej faktury. Faktor, czyli instytucja oferująca tą usługę, we własnym zakresie dochodzi roszczeń od kontrahenta. Jest to więc ogromne ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku jeśli firma nie ma stałych klientów i regularnie nawiązuje nowe umowy sprzedaży.

Faktoring pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty związane z ewentualną windykacją należności. Całe ryzyko niewypłacalności kontrahenta przechodzi na zewnętrzny podmiot. Oznacza to, że firma może całkowicie się skupić na realizacji kolejnych zleceń. Ogromną zaletą faktoringu jest to, że w zaledwie kilka chwil przedsiębiorstwo może odzyskać płynność finansową. Nieuregulowane faktury są prawie natychmiastowo opłacane przez faktora. Gotówka może być więc przeznaczona na bieżące zobowiązania i kolejne inwestycje.