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Pekabex Development otwiera sprzedaż Łacina Spot Inwestorzy coraz częściej wybierają gotowe apartamenty inwestycyjne
Pekabex Development rozpoczął sprzedaż Łacina Spot – nowego projektu apartamentów inwestycyjnych zlokalizowanego w jednej z najbardziej perspektywicznych części Poznania. Inwestycja...Czytaj dalej
Event planowany rok wcześniej? To już nikogo nie dziwi
Udany event jest dziś rzadziej efektem działania na ostatnią chwilę, a rezultatem precyzyjnego połączenia dziesiątek elementów, których uczestnik zwykle nawet...Czytaj dalej
Boimy się „chemii” na etykietach. O tej naprawdę niebezpiecznej przypominamy sobie dopiero w sytuacji awarii
Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie. Płonące magazyny z chemikaliami we Włocławku. Pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Wyciek amoniaku w zakładzie...Czytaj dalej
Najdroższe błędy prawne popełniane podczas wakacji. Adwokat: „Kilka minut poświęconych na sprawdzenie umowy może zaoszczędzić tysiące złotych”
Wakacje to czas odpoczynku, ale również okres, w którym Polacy najczęściej podejmują szybkie decyzje dotyczące rezerwacji noclegów, zakupu biletów czy...Czytaj dalej
Pekabex Development otwiera sprzedaż Łacina Spot Inwestorzy coraz częściej wybierają gotowe apartamenty inwestycyjne
Pekabex Development rozpoczął sprzedaż Łacina Spot – nowego projektu apartamentów inwestycyjnych zlokalizowanego w jednej z najbardziej perspektywicznych części Poznania. Inwestycja...
Jak emoji zmieniły komunikację w biznesie
Granica między oficjalnym językiem a swobodną komunikacją coraz bardziej się zaciera. W firmowych mailach i komunikatorach pojawiają się skróty, reakcje...
Przyjaźń przyjaźnią, ale kto płaci za pizzę? Jak nie pokłócić się o pieniądze podczas wspólnych wakacji
Wspólny wyjazd ze znajomymi to jeden z najlepszych sposobów na stworzenie wakacyjnych wspomnień. Problem pojawia się wtedy, gdy po kilku...
Szef wszystkiego nie dopilnuje
Wielu przedsiębiorców zaczyna biznes jako „człowiek od wszystkiego”. Sami sprzedają, obsługują klientów, pilnują finansów i rozwiązują każdy problem. To często...
Nauka
Administratorzy – niewidzialni bohaterowie cyfrowego świata Anna Szczerbak, Chief Sales Officer, ITDS
Kim są bohaterowie cyfrowego świata? To niewidzialni bohaterowie, o których na co dzień mało kto pamięta. Dopóki wszystko działa, pozostają...Czytaj dalej
Nowa ustawa frankowa wchodzi w życie 7 sierpnia. Procesy mają być szybsze, ale nie wszyscy kredytobiorcy skorzystają z nowych przepisów
Z dniem 7 sierpnia 2026 r. wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących spraw związanych z kredytami indeksowanymi i...
Serce kliknęło „lubię”, ale rozsądek powinien zostać offline. Jak bezpiecznie szukać miłości w internecie?
Aplikacje randkowe i media społecznościowe sprawiły, że poznawanie nowych osób stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak cyfrowa bliskość niesie...
Najdroższe błędy prawne popełniane podczas wakacji. Adwokat: „Kilka minut poświęconych na sprawdzenie umowy może zaoszczędzić tysiące złotych”
Wakacje to czas odpoczynku, ale również okres, w którym Polacy najczęściej podejmują szybkie decyzje dotyczące rezerwacji noclegów, zakupu biletów czy...
Laptop z widokiem na morze, a dane… na widoku? Dlaczego praca z plaży może skończyć się większym stresem niż powrót z urlopu
Jeszcze kilka lat temu praca z leżaka kojarzyła się głównie z influencerami i zdjęciami na Instagramie. Dziś workation – czyli połączenie pracy...
Mamo, tato, nudzi mi się! Dlaczego nie trzeba od razu ratować dziecka przed nudą?
Wakacje bez planu też rozwijają. Nuda uczy kreatywności, samodzielności i odkrywania własnych pasji. Wakacje coraz częściej przypominają maraton atrakcji. Rodzice...
Mężczyźni w gabinecie medycyny estetycznej – czyli jak panowie dbają o swój wygląd?
Mężczyźni coraz częściej decydują się na zabiegi medycyny estetycznej. Nie oczekują metamorfozy, ale chcą wyglądać na zadbanych, wypoczętych. Liczą na...