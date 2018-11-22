Portal Gospodarczy Polish Market - Biznes, Finanse i Gospodarka

Gospodarka

Biznes i finanse

Szef wszystkiego nie dopilnuje
Biznes i finanse

Szef wszystkiego nie dopilnuje

30 lipca, 2026

Wielu przedsiębiorców zaczyna biznes jako „człowiek od wszystkiego”. Sami sprzedają, obsługują klientów, pilnują finansów i rozwiązują każdy problem. To często...

Nauka

Prawo

Zdrowie

Kultura