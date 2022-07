Urządzamy domowe biuro – jak stworzyć modne i funkcjonalne wnętrze?

Praca zdalna stała się codziennością dla wielu przedsiębiorstw. Wszystko za sprawą pandemii i konieczności ograniczenia kontaktów społecznych. Powrót do normalności nie dla każdego pracownika oznacza powrót do siedziby firmy – w wielu miejscach zdecydowano się na wprowadzenie modelu hybrydowego. Praca z domu może być bardzo efektywna, jednak należy zadbać o odpowiednie środowisko. Jak zatem urządzić domowe biuro? Podpowiadamy.

Domowe biuro w salonie – podział przestrzeni

Niewiele osób może pozwolić sobie na wygospodarowanie osobnego pomieszczenia na biuro. Nie jest to jednak powód, dla którego należy zrezygnować z marzeń o funkcjonalnej przestrzeni do pracy. Można ją zaplanować w salonie, a dokładniej w jednej z jej części narożnych. W pierwszej kolejności należy jednak pomyśleć o oddzieleniu jej od reszty pomieszczenia, zwłaszcza jeśli w ciągu dnia korzystają z niego pozostali domownicy. Nie trzeba jednak porywać się na kosztowne remonty. Ciekawym rozwiązaniem jest ażurowy regał, który dodatkowo zwiększy przestrzeń do przechowywania. Oprócz tego warto pomyśleć o wprowadzeniu dekoracji, które optycznie oddzielą dwie strefy.

Biuro w domu – funkcjonalne meble

Jeśli dysponujemy niewielkim metrażem, który możemy zaadaptować jako stanowisko do pracy, niezwykle ważny jest dobór odpowiedniego wyposażenia. W praktyce oznacza to, że należy skorzystać z mebli wyróżniających się dużą pojemnością oraz ergonomią. Dobrym rozwiązaniem są elementy wielofunkcyjne, które pozwolą zaoszczędzić mnóstwo cennej przestrzeni, a przy okazji staną się synonimem praktyczności. Warto zainwestować w biurko z wbudowanymi szufladami, dzięki którym przechowywanie dokumentów, akcesoriów biurowych czy drobnych sprzętów elektronicznych nie będzie stanowić problemu. Warto również pomyśleć o krześle obrotowym, które na co dzień będzie stylowym dodatkiem we wnętrzu.

Małe biuro w domu – dekoracje i dodatki